Politiet meldte om brannen klokken 18.50 og hadde da akkurat ankommet stedet.

Bodø Nu skriver at riksvei 80 er stengt på grunn av brannen. Avisens reporter på stedet forteller at det er stor røykutvikling og at det er full fyr i et rom i huset.

– Vi har ikke helt kontroll. Vi har vært i kontakt med én av de som bor i huset, det er uavklart om det er flere i huset eller ikke. Vi jobber med å få oversikt, sier operasjonsleder May Wenche Hansen i politiet til VG.