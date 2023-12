I den årlige rangeringen til Climate Change Performance Index (CCPI) blir klimapolitikken til 63 land pluss EU gjennomgått. Til sammen står disse landene for mer enn 90 prosent av de globale utslippene.

Til tross for en vekst innen fornybar energi, er ikke verden nærmere å nå klimamålene skissert i Parisavtalen fra 2015, slår CCPI fast.

– For første gang er ikke et eneste land rangert som «høyt» i kategorien klimapolitikk, sier medforfatter av rangeringen, Niklas Höhne, i NewClimate Institute.

Norge ned

Rangeringen måler land på fire områder: utslipp av drivhusgasser, fornybar energi, energibruk og klimapolitikk.

Ingen land gjør det bra nok på alle områdene til å fortjene en plass på pallen, ifølge CCPI.

Norge var i fjorårets rangering på tiendeplass, men ligger i år på tolvteplass. Til tross for en høy score innen fornybar energi, trekker klimapolitikken og klimagassutslipp ned, skriver CCPI.

– 2023 ser ut til å bli et rekordår for innvilgninger av nye olje- og gassfelt, delvis takket være et rush av prosjekter som følge av skattelettelser og utsettelser under pandemien, heter det videre.

Brasil klatrer

Selv Danmark, som leder rangeringen, ser ut til å være lenger unna målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Brasil og Vietnam har vist størst framgang, mens Italia og Storbritannia henger etter. Store forurensere som Kina og USA fortsetter å prestere dårlig.

Brasil har siden president Lula da Silva tiltrådte, klatret fra 38. til 23. plass på et år.

Oljeproduserende land, deriblant vertskapslandet for årets klimakonferanse Cop28, ligger mot bunnen av rangeringen.