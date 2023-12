Loven, som skal forhindre at skeive blir utsatt for konverteringsterapi, har et flertall bak seg i Stortinget. Konverteringsterapi har som mål å få homofile, transpersoner og andre til å endre sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Det blir nå forbudt med en strafferamme på inntil tre års fengsel, og inntil seks års fengsel hvis overtredelsen er grov.

Forslaget skulle etter planen stemmes over under et stortingsmøte torsdag, men det rakk ikke å bli ferdigbehandlet. Forslaget vil bli vedtatt ettersom både Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV, Rødt og Venstre har stilt seg bak forslaget om et forbud.

På Cesar bar & café i Oslo var det duket for fest torsdag. Artist Nils Bech sang, mens det ble holdt taler av kulturministeren, leder Grunde Almeland (V) i familie- og kulturkomiteen i Stortinget og tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).