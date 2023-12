– En stor overraskelse og en enorm anerkjennelse av forskningen min, sier Burger, som er helseøkonom og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

39-åringens analyser har blant annet bidratt til å utvikle det norske livmorhalsprogrammet. Hun har i tillegg vært sentral i globale prosjekter i regi av Verdens helseorganisasjon og stiftelsen til Bill og Melinda Gates.

I begrunnelsen for å gi Burger prisen vektlegges også hennes store internasjonale nettverk, og en formidlingsevne som sørger for at forskningen når ut til samfunnet.

– De uavhengige, internasjonale ekspertene som vurderte alle kandidatene, mente at mange av dem var svært sterke, men at Burger var den klart beste, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.