Utenriksministermøte i Nato

Nato-landenes utenriksministre samles i Brussel tirsdag og onsdag, der den russiske invasjonen i Ukraina nok en gang blir et hovedtema. Blant annet blir det et møte i Nato-Ukraina-rådet, der den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba skal være til stede. Fra Norge deltar utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Stortinget behandler forslag om endring i inndelingsloven

Regjeringen foreslår en endring i den såkalte inndelingsloven – lov om fastsetting av kommune- og fylkesgrenser. Forslaget går ut på at Kommunal- og distriktsdepartementet får en særskilt hjemmel til å gjennomføre innbyggerhøringer i saker der departementet har tatt initiativ til å utrede grenseendringer. Blir loven vedtatt, kan regjeringen altså gjennomføre en folkeavstemning selv om det lokale kommunestyret sier nei.

Forslaget har vært på høring og tirsdag skal det behandles i Stortinget.

Klimasøksmål mot staten behandles i Oslo tingrett

Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten har brutt reglene ved å godkjenne planene for utbygging og drift av de nye oljefeltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen. Tirsdag starter behandlingen av søksmålet i Oslo tingrett, og miljøorganisasjonene inviterer til pressemøte utenfor tingretten klokken 08.15.

Avinor med resultat for 3. kvartal

Avinor, som har hatt en inntektssvikt på 16 milliarder kroner som følge av pandemien, legger fram sine resultater for 3. kvartal. Selskapet skal ha vært bare dager unna konkurs da regjeringen varslet tiltak i midten av november for å unngå at flyplasser må legges ned. Tiltakene innebærer blant annet en økning i lufthavnavgiftene på 200 millioner kroner fra 2023 til 2024.

Manchester City møter Leipzig på hjemmebane

Manchester City og Erling Braut Haaland møter tyske Leipzig i den femte runden i gruppespillet i Mesterligaen. Etter de fire første kampene leder City gruppe G med 12 poeng, mens Leipzig ligger på andreplass med ni poeng.

Fotballpresidenten holder pressemøte

Fotballpresident Lise Klaveness og flere kolleger er i Qatar på jakt etter svar på om Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har holdt løftene som ble gitt rundt forrige verdensmesterskap. Løftene gjaldt blant annet reformer for de mange fremmedarbeiderne i landet.

Klaveness stiller til digitalt pressemøte klokken 14.30.