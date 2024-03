– Tragedien i Torpo ga oss en alvorstung inngang til påskeuka. Det er bra at politi og fagfolk prioriterer arbeidet med dette. Men det er også en påminnelse om noe viktig og alvorlig til oss alle, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i et innlegg på Facebook.

Politiet tror hendelsen i bygda, som ligger i Ål kommune i Buskerud, dreier seg om drap og selvdrap.

Støre skriver at hendelsen er dypt tragisk for de nærmeste og lokalsamfunnet, og at hendelsen gjør inntrykk på folk i hele landet. Han sender varme tanker til alle berørte.

Videre oppfordrer han alle om si fra om man selv trenger hjelp eller ser noen andre som trenger hjelp.

Saken er den fjerde med mange døde i samme familie i løpet av det siste halvåret. I fjor økte drapstallene fra året før, men Kripos sier det er for tidlig å konkludere med at det er en varig økning i Norge.

Regjeringen har tidligere sagt at de skal nedsette en partnerdrapskommisjon, men tidligere har det ikke vært klart når kommisjonens arbeid skulle starte.

Støre skriver på Facebook at arbeidet med å finne folk er i gang, og målet er at kommisjonen skal være i arbeid i år.

Kommisjonens fagfolk skal lære av tidligere saker for å få bedre kunnskap om hva som skal til for å hindre slike hendelser, opplyser Støre.