Vitner forklarer seg mot Matapour

Rettssaken mot terrortiltalte Zaniar Matapour fortsetter. I dag kommer forklaringer fra seks personer som befant seg utenfor Per på hjørnet da Matapour begynte å skyte. Han er tiltalt for grov terror etter at han åpnet ild utenfor utestedet i Rosenkrantz gate i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022.

Slik blir norsk og internasjonal økonomi

Statistisk sentralbyrås forskere går gjennom hva man tror er utsiktene for norsk og internasjonal økonomi, hva realveksten blir i år og utvikling for boligmarkedet. Tallene for Konjunkturtendensene 2024/1 publiseres klokken 8. Prognosene gjelder for de neste årene, fram mot 2027.

Gram til ammunisjonsfabrikken på Sætre

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøker Chemring Nobel på Sætre på Hurumlandet, en av få vestlige produsenter av eksplosivene RDX, HMX og NTO. Ammunisjonen brukes i de fleste våpentyper som er mest etterspurt på grunn av krigen i Ukraina. Fabrikken har vært omtalt i mediene fordi den har fått lov til å slippe ut mer nitrogen i Oslofjorden når produksjonen nå økes. Miljødirektoratet har frarådet tillatelsen.

Valglokalene åpner i Russland

Russland holder presidentvalg. Det er ventet at president Vladimir Putin blir gjenvalgt for en femte periode uten reelle motkandidater. De øvrige kandidatene er Vladislav Davankov, som er nestleder i statsdumaen, leder Leonid Slutskij i det ultranasjonalistiske partiet LDPR og Nikolaj Kharitonov, som stiller for kommunistpartiet.

Obama til Danmark

USAs tidligere president Barack Obama kommer til Næstved i Danmark for å tale på arrangementet «An Evening With Barack Obama». Arrangementet starter kl. 18.

– Vi bringer en av verdens mest visjonære og veltalende personligheter, USAs 44. president Barack Obama, inn i sentrum for en samtale om hvordan vi kan endre verdens globale utfordringer nedenfra og opp, skriver Arena Næstved om arrangementet.

Trekning i Champions League, europaligaen og conferenceligaen

Kvartfinalene i de tre europeiske turneringene for herrer skal trekkes henholdsvis klokken 12, klokken 13 og klokken 14. I Champions League er Martin Ødegaard (Arsenal), Julian Ryerson (Dortmund), Erling Braut Haaland (Manchester City) og Oscar Bobb (Manchester City) de eneste nordmennene igjen. Det gjenstår ingen norske lag i verken europaligaen eller conferenceligaen.