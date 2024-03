Grepene funket bra i fjor under forrige pukkellaksinvasjon, skriver direktoratet i en pressemelding.

Da var fangsten av pukkellaks to til tre ganger høyere enn gangen før, to år tidligere, viser en evaluering. Det viser også at nesten all pukkellaks ble fjernet effektiv i mange små og mellomstore elver.

Totalt ble 250.000 pukkellakser hindre fra å ta seg opp i elevene i fjor.

Pukkellaks er en skadelig og uønsket fremmedart i Norge, som dør etter at det har formert seg. Den kommer i Norge annethvert år og kan utgjøre en trussel mot lokale fiskearter, vannkvaliteten og naturmangfoldet.