I tillegg er faren dømt til å betale 300.000 kroner i erstatning til sønnen, skriver Bergens Tidende (BT).

Gutten var sju år gammel da han i 2022 ble funnet mishandlet og bundet fast til en seng i Bergen. Mishandlingen skal da ha pågått i en treukersperiode.

Han ble utsatt for torturlignende mishandling og blant annet blitt påført forbrenninger, sår og skader over hele kroppen, ifølge tiltalen.

«Det er tale om så omfattende og grusom behandling av et lite barn, at selv evnen for noen til å klare å utføre noe slikt – ikke bare en gang, men over uker i strekk – fremstår som spesielt og ekstraordinært», står det i dommen, ifølge avisen.

Fornøyd med dommen

Gutten kom til Bergen fra et land i Midtøsten sommeren 2022 etter at hans far over tid jobbet for familieinnvandring. Mishandlingen startet ifølge tiltalen kort tid etterpå. Faren hadde aleneomsorg for sønnen, og moren var bosatt utenlands.

Faren er tidligere anmeldt for vold av både en medelev og en ekskjæreste, men begge sakene ble henlagt, ifølge BT.

Aktor ba om at faren måtte dømmes til ti års forvaring da saken ble behandlet i Bergen tingrett i februar.

Guttens bistandsadvokat May Britt Løvik sier til Bergensavisen at de er fornøyd med dommen som nå har falt.

– Jeg tenker at retten veldig treffende skriver at fornærmede må ha vært utsatt for et grusomt og vedvarende regime, som må ha føltes som en evighet, og at han har vært i potensiell livsfare, sier hun til avisen.

Hevdet han var utilregnelig

Faren har ikke benektet det som har skjedd, men mener han var utilregnelig. Han satt i rullestol under rettssaken med et hvitt klede over hodet og ansiktet. Han holdt seg for hodet og ørene store deler av rettssaken og gynget fram og tilbake.

De sakkyndige mener imidlertid at farens atferd var en simulering og har konkludert med at han er strafferettslig tilregnelig.

Den 32 år gamle faren nektet å svare da dommeren spurte ham om hvordan han stilte seg til skyldspørsmålet. Mannen erkjente ikke straffskyld, ifølge forsvareren hans.

Barnevernet fikk kritikk av Statsforvalteren for mangler i håndteringen av saken, som også bidro til at byrådet i Bergen gikk av.

Faren oppsøkte selv hjelp fra barnevernet én måned før gutten ble funnet hardt skadd i leiligheten i Bergen, men henvendelsen ble ikke registrert som en bekymringsmelding.