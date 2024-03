– Så lenge vi ligger så lavt, er det ikke nok folk i Norge som har tillit til oss. Det skjønner alle vi som er opptatt av at Arbeiderpartiet skal være stort og sterkt, at det er ikke godt nok, sier Tonje Brenna i et intervju med Dagsavisen.

Men nå skal Ap lage nytt partiprogram. I den prosessen skal partiet lytte til folks bekymringer.

– Vi prøver å bruke den prosessen på en god måte og invitere folk med til å si det de mener. Vi skal vise fram at vi lytter og tar folks bekymringer på alvor, sier hun.

Brenna peker også på at troen på at morgendagen blir bedre enn i går er svekket.

– Etter pandemien, krigen i Ukraina og Gaza og klimaendringer som kommer mye tettere på, så tror jeg den grunnleggende følelsen av at ting stadig blir bedre har snudd hos veldig mange, sier Ap-nestlederen.

– Da er det historisk viktig for Arbeiderpartiet å være den beste versjonen av seg selv. Vi må klare å få enda flere til å tro på at vi både finner løsninger som gagner dem, men også at politikk nytter, fremholder Brenna.