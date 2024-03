– Vi er fornøyd med at Finanstilsynet ikke hadde vesentlige merknader på vårt arbeid i oppdraget, sier leder for markeds- og kommunikasjonsavdelingen i PwC Norway, Rune Jevne Sjøhelle, til AdvokatWatch.

Det var i februar at Finanstilsynet åpnet tilsyn mot PWCs undersøkelser av Stein Lier-Hansens representasjonsutgifter etter kritikk om mulig dobbeltrolle.

«Finanstilsynet har gjennomgått og vurdert den fremlagte dokumentasjon og revisjonsselskapets redegjørelser for revisjonen og for tilleggstjenestene, herunder de vurderinger som er gjort av risikoen for egenkontroll. Finanstilsynet har ingen vesentlige merknader til revisjonsselskapets uavhengighetsvurderinger», heter det i oppsummeringen av rapporten.

Fredag i forrige uke ble det kjent at Økokrim skal etterforske den tidligere administrerende direktøren i Norsk Industri for mulig grov økonomisk utroskap mot sin tidligere arbeidsgiver. Selv sier ikke Lier-Hansen bort fra at han kan ha gjort noe ulovlig.

– Jeg ser ikke bort fra det. Det ligger i kortene at det er ting som bør undersøkes, sa han til Dagens Næringsliv da siktelsen ble kjent.