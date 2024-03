– Vi må gjøre alt vi kan for å hindre at pasienter blir utsatt for overgrep av helsepersonell, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

I dag kan alle som har mistet autorisasjonen, når som helst søke Statens helsetilsyn om ny autorisasjon – uansett hvor grove handlinger de har begått, skriver VG.

I foreslåtte lovendringer fra regjeringen legges det opp til at helsepersonell som er til alvorlig fare for pasientsikkerheten, skal kunne stenges ute for alltid.

For alltid er likevel ikke et definitivt begrep i denne sammenheng.

Regjeringens forslag innebærer en generell karantenetid på minst to år før helsepersonell som har fått tilbakekalt autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, kan søke om ny autorisasjon. I de alvorligste sakene foreslås det en karantenetid på minst ti år. Karantenetiden på ti år er en sikkerhetsventil som tar høyde for at situasjonen kan endre seg over tid også i de alvorligste tilfellene.

– Vi mener vi bør endre loven for å bedre beskytte pasientene og ivareta pasientsikkerheten, men også av hensyn til befolkningens tillit til vår felles helsetjeneste. Hvis en pasient blir utsatt for overgrep, må det følges opp og få konsekvenser, sier Kjerkol.

Forslaget innebærer også at Helsetilsynet får adgang til å ilegge forbud mot at helsepersonell som ikke lenger har autorisasjon eller lisens, fortsatt yter helsehjelp.