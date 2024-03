Torsdag starter rettssaken hvor det tvungne psykiske helsevernet som en mannlig artist i 20-årene ble dømt til i 2021, etter at han som slo ned en NRK-profil året før skal vurderes.

Artisten søkte i mars i fjor om opphør av reaksjonen, men statsadvokaten motsetter seg dette.

Statsadvokat Andreas Strand sier til NTB at det er to ting de må vurdere før opphør av tvungent psykisk helsevern skal vurderes fra deres side:

– Det første er om vi mener det er fare for gjentakelse av straffbare handlinger, noe vi mener det er. I tillegg må vi se på om det finnes noen andre gode tilbud for vedkommende i samfunnet. Slik vi ser det er det ikke andre muligheter enn tvungent psykisk helsevern, sier Strand.

Uenig

Den tiltaltes forsvarer, Marit Lomundal Sæther, sier til NTB at hennes klient mener vilkårene for fortsatt dom på tvungent psykisk helsevern ikke er oppfylt.

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj, men vil utdype dette nærmere i retten. Vi håper å vinne fram og ser fram til en grundig vurdering fra retten, sier Sæther.

NRK-profilens bistandsadvokat, Mathias Tadesse Gebremichael, vil ikke kommentere den nye rettsrunden overfor NTB.

Fikk satt inn titanplate

Det var 24. januar 2020 at artisten i 20-årene utsatte den kjente NRK-medarbeideren for grov vold. NRK-profilen ble påført brudd i venstre kinnbein og måtte få satt inn en titanplate. I tillegg fikk han en skade på en følelsesnerve i ansiktet.

De sakkyndige som undersøkte artisten mente at han var utilregnelig på gjerningstidspunktet og at han har diagnosen paranoid schizofreni. I oktober 2021 dømte Oslo tingrett mannen til tvungent psykisk helsevern for grov kroppsskade.

Det er satt av to dager til rettssaken.