Saken er henlagt som intet straffbart forhold bevist, melder Svalbardposten.

Fire personer hadde tatt inn i en hytte i Krossfjorden da bjørnen kom 5. august i fjor.

De var ute da de oppdaget bjørnen som kom fra sjøen og opp på stranden. Da de fire ble oppmerksomme på den, trakk de seg mot hytta og forsøkte å skremme bjørnen.

– Det ble avfyrt en rekke skudd med signalpistol. På ett punkt prøvde bjørnen å komme inn i hytta. Da ble det avfyrt skudd med skarpt våpen mot bjørnen, opplyste politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen hos Sysselmesteren etter hendelsen.

Samtlige i følget var inne i hytta da bjørnen forsøkte å komme seg inn gjennom døren, og da ble bjørnen skutt.

Fredriksen forteller at to personer var mistenkt i saken, men på bakgrunn av etterforskningen har Sysselmesteren henlagt saken for de to. Isbjørnen på Svalbard er fredet, men man kan avlive bjørn i nødrett.