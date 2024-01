Advokat Frode Aabak er forsvarer for mannen i 30-årene som er siktet for drap på en kvinne i 70-årene. Han var fredag kveld på vei for å møte sin klient.

– Det er ikke planlagt avhør i kveld. Det blir nok i morgen formiddag. Det skal være en prejudisiell undersøkelse av hans tilstand i kveld, har jeg fått opplyst av politiet, sier Aabak til NTB.

Politiet varslet tidlig at de ville undersøke den drapssiktede mannens mentale tilstand. Han møtte selv opp på Kongsvinger politistasjon og ga opplysninger som gjorde at politiet rykket ut til kvinnes bolig, der hun ble funnet hardt skadd. Hun døde senere på sykehus.