Mannen er tiltalt av statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud. Tiltalen går på grovt bedrageri. Mannen er også tiltalt for tyverier og andre lovbrudd.

– Det er ubehagelig og veldig irriterende. Jeg følte meg forfulgt når noen utga seg for å være meg og før jeg skjønte hva som foregikk, sier Solvang til VG.

Politiadvokat Josefine Thoreid sier at de ser alvorlig på saken. Mannen har erkjent delvis straffskyld, sier hun.

I tillegg til kjendisbedrageriet, har mannen ifølge tiltalen blant annet stjålet 127.773 kroner fra sparebanken til en mann han hadde stjålet identiteten til og fått tak i bankkort til kontoen hans. Han er også tiltalt for å ha stjålet fra butikker og for å ha unnlatt å møte opp på et asylmottak tross meldeplikt.