– Vi har et midlertidig tilbud om beskyttelse her i Norge, og vi alle håper og tror at det skal bli fred i Ukraina, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

– Og da skal alle hjem?

– Det et midlertidig beskyttelsesbehov ukrainerne har. Det en ordning vi har laget helt unntaksvis for denne gruppa fordi det foregår en stor krig i landet deres som gjør det ubeboelig og farlig. Derfor har vi laget ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse. Men selv om vi skal gi ukrainerne et godt opphold mens de er her, så er det midlertidig, sier Mehl videre.

Norge har de to siste årene tatt imot over 72.000 flyktninger fra krigen i Ukraina, vesentlig flere enn Sverige og Danmark.

Mandag orienterte arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) og justis- og beredskapsminister Mehl om tiltak som skal bidra til å begrense strømmen.

Blant annet vil regjeringen forlenge tiden til botidskrav for rettigheter gjennom folketrygden til fem år, mot dagens tre.

Dette gjøres blant annet for å skjerme norske kommuner som mange steder sliter med å bosette alle som kommer. Også andre ordninger endres for å få ukrainere raskere ut i lønnet arbeid.

En av tre ukrainere som har kommet til Norge de siste to årene, sier de ønsker å bli, viser en rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) tidligere i januar. Over halvparten er usikre på om de ønsker å returnere når krigen er over.