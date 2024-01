De nye reaktorene skal bygges ved Khmelnytskyj-kraftverket vest i Ukraina, som vil bli det største atomkraftverket i Europa når det står ferdig.

Ifølge Ukrainas energiminister German Galusjenko skal de nye reaktorene være en erstatning for Zaporizjzja-kraftverket, som siden mars 2022 har vært okkupert av russiske styrker. Alle de seks reaktorene der er nå stengt ned.

Khmelnytskyj-kraftverket ble bygd på 1980-tallet og har i dag to reaktorer. Det har lenge foreligget planer om å utvide atomkraftverket med ytterligere to reaktorer, men uten at dette har skjedd.

Ifølge Galusjenko vil den første av de fire planlagte reaktorene kunne være ferdig i løpet av to og et halvt år, mens det vil ta flere år før de resterende er ferdige.