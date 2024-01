Håkonsen har jobbet i toppen av Arbeiderpartiet siden 2018. Han slutter i Ap på fredag og starter i den nye jobben i IKT-Norge i midten av februar.

– Jeg har gitt av mine krefter i fem og et halvt år. Det er lenger enn ganske mange andre som har vært her. Det har vært jobbing tidlig og sent. Jeg tenker at det er bra å gå videre nå og lære seg noe nytt, sier Håkonsen til VG.

Håkonsen har tidligere jobbet som journalist i NRK og blant annet vært programleder for debattprogrammet Standpunkt, NRKs korrespondent i Brussel og nyhetsanker i Dagsrevyen.