Tusener uten strøm etter uvær i Storbritannia

Titusener av mennesker er uten strøm etter at vinterstormen Isha herjet i Irland og Storbritannia søndag og mandag.

Veier og jernbanelinjer var strødd med nedblåste trær og greiner og annet rask etter at uværet feide gjennom med kraftig regn og sterk vind. To bilister mistet livet da de kjørte på trær som var blåst ned, den ene i Skottland og den andre i Nord-Irland.

Den britiske meteorologitjenesten Met Office sendte på forhånd ut rødt varsel om uvanlig kraftig vind i hele landet. I løpet av natt til mandag ble det registrert vindkast på opptil 145 kilometer i timen.

Kvinne døde etter å ha blitt tatt av snøskred Troms

En kvinne ble mandag kveld funnet død i et snøskred i Finnvikdalen på Kvaløya i Tromsø kommune. Kvinnen ble funnet av en politihund. Avdøde er identifisert, og pårørende er varslet, opplyser politiet. Kvinnen var dro ut på tur med hunden sin mandag ettermiddag. Kvinnen ble meldt savnet av familien rundt klokken 18.45 mandag.

– Hun ble funnet cirka klokken 22, opplyser operasjonsleder Trine Pedersen i Troms politidistrikt til NTB.

Studentleder vil ha nasjonalt regelverk for fusk

I dag er det opp til universitetene og høgskolene å definere hva som anses som fusk. – Det er alvorlig for studentene, sier studentleder Oline Sæther.

Sæther, som er leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), vil ha på plass et nasjonalt regelverk for fusk.

– Realiteten er i dag at vi ikke har en definisjon av fusk som skiller på alvorlighetsgrad, og er tydelig på hvilken straff som skal gis til studenter gitt denne alvorlighetsgraden, sier hun til Dagsavisen.

Regissøren Norman Jewison er død

Regissøren Norman Jewison, kjent for filmer som «In the Heat of the Night», «The Thomas Crown Affair» og «Moonstruck», er død, 97 år gammel.

Canadisk-fødte Jewison jobbet med mange av Hollywoods største stjerner, inkludert Steve McQueen, Denzel Washington, Sidney Poitier og Cher. Han var innom mange sjangre i sin lange karriere, blant annet musikaler, komedier og romantiske filmer.

Men mest kjent er han for «In the Heat of the Night» i 1967 om en rasistisk sørstatssheriff spilt av Rod Steiger, som må ha hjelp av en svart detektiv, spilt av Sidney Poitier, og «Moonstruck» i 1987 med Cher og Olympia Dukakis.

Politiet i Illinois leter etter mann mistenkt for åtte drap

Politiet i den amerikanske delstaten Illinois leter etter en 23 år gammel mann som mistenkes for å ha drept åtte personer i utkanten av Chicago.

Politiet i byen Joliet og fylket Will sier de ikke vet hva motivet for drapene kan være, men de mener at mannen kjente dem som er drept. Trolig er alle de drepte i familie.

De døde ble funnet skutt i tre ulike hus søndag og mandag, ifølge myndighetene. En ble funnet i Joliet og to i to forskjellige hus i Will County. Politiet sier den mistenkte drapsmannen er væpnet og farlig.

To av tre bedrifter sliter med å skaffe folk

Mer enn to av tre bedrifter, 69 prosent, sier de sliter med å få tak i folk med rett kompetanse til ledige stillinger, melder Dagens Næringsliv.

IT- og ingeniørkompetanse topper listen over kompetanse bedriftene har problemer med å skaffe seg.

Så sent som i 2016 svarte kun 16 prosent av norske bedrifter at de hadde utfordringer med å fylle ledige stillinger på grunn av mangel på rett kompetanse.