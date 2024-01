I midten av desember bestemte Justis- og beredskapsdepartementet at Utlendingsdirektoratet (UDI) kan tilbakekalle midlertidig kollektiv beskyttelse hvis ukrainere reiser fra Norge til hjemlandet sitt.

Den nye praksisen rammet over 72.000 ukrainske flyktninger som har søkt beskyttelse siden Russlands fullskalainvasjon for snart to år siden.

En av dem er familien til ukrainske Sasha Miletskaya. Hun mener den nye praksisen er urettferdig, selv om ukrainere fortsatt kan få lov til å besøke hjemlandet «i helt spesielle tilfeller», skriver Bergens Tidende.

– Hva er definisjonen på et helt spesielt tilfelle? spør Miletskaya.

– Når faren eller moren min dør? Hvorfor får jeg ikke treffe dem mens de fortsatt er i live? spør hun.

Hun forteller at de kom til Norge i april 2022, men at de reiste tilbake til Kyiv i oktober.

– Vi var der i omtrent fire uker. Men forholdene var mye verre enn vi hadde trodd. Det gjaldt ikke bare bombingen, men også alt annet som strøm og dagliglivets utfordringer.