FN-domstolen med kjennelse om folkemordsaken mot Israel

Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) har varslet at den ved 13-tiden skal komme med en kjennelse i saken Sør-Afrika har anlagt mot Israel. Domstolen skal ikke ta stilling til om hvorvidt Israel begår folkemord, men kun til Sør-Afrikas begjæring om hastetiltak mens behandlingen pågår. Det kan for eksempel være at Israel får ordre om å stanse krigføringen, som har pågått siden 7. oktober.

Demonstranter krever ny nasjonaldag i Australia

I dag er der Australias nasjonaldag, men det er ventet demonstrasjoner med krav om endring av datoen landets nasjonaldag markeres. 26. januar er dagen kaptein Arthur Phillip heiste det britiske flagget i det som senere ble kjent som Sydney Cove i 1788.

Semifinaler i Australian Open

I dag spiller 17 år gamle Nicolai Budkov Kjær semifinale for juniorer i Australian Open. Det norske tennistalentet møter japaneren Rei Sakamoto. Nordmannen er ranket som nummer to i turneringen og nummer seks på verdensrankingen for juniorer. Også herrenes semifinaler spilles fredag. Her skal Novak Djokovic møte Jannik Sinner i den ene semifinalen, mens Daniil Medvedev spiller mot Alexander Zverev i den andre.

Storkamp i FA-cupens 4. runde

Norske Oscar Bobb kan få sjansen Manchester City når FA cupens fjerde runde spilles fredag. De regjerende engelske seriemesterne spiller borte mot Tottenham. Øvrige kamper som spilles fredag er Bristol City – Nottingham Forest, Chelsea – Aston Villa, og Sheffield W. – Coventry.

Alpindamene kjører utfor i Cortina

Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie representerer Norge når alpinkvinnene denne helgen er i Cortina d'Ampezzo. Fredag skal det kjøres utfor i den italienske løypa. Fartsrennet starter klokken 11.