Blomstringen, kjent i Japan som sakura, er en stor begivenhet i landet.

Den er såpass populær at Japans meteorologiske institutt publiserer ukentlige prognoser for å forutsi når trærne vil blomstre.

Sakura feires tradisjonelt med piknik, sakedrikking og andre festligheter under trærnes hvite og rosa kronblad.

Et av de mest populære stedene er Tokyos Ueno Park, der over 1000 kirsebærtrær tiltrekker seg tusenvis av besøkende under den årlige blomstringen.

Trærne i Tokyo er vanligvis i full blomst i slutten av mars, men på grunn av at forrige måned var sjelden kjølig, er årets blomstring uvanlig sen og først ordentlig i gang nå i april.