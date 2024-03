Gudstjenesten var forbeholdt de sørgende og lokalbefolkningen. Lille Torpo i Ål er fortsatt i sjokk og sorg over trippeldrapet sist lørdag, der faren i familien er siktet for å ha skutt sin kone Ingunn Slaatten (53) samt barna Sander Slaatten (22) og Signe Slaatten (18) før han tok sitt eget liv. Familien var godt kjent i lokalsamfunnet.

Torpo kirke holdt dørene åpne søndag, og har vært et samlingssted for bygda i sorgen. Til torsdagens gudstjeneste kom blant annet biskop Jan Otto Myrseth i Tunsberg bispedømme.

– Vi søker sammen her under kirkens høye hvelving, fordi vi trenger hverandre. Vi trenger påminnelsen om at vi hører sammen, særlig i møte med dødens mørke, innledet han.

Også rådmann Karsten Popp Dideriksen kom med en hilsen. Gudstjenesten ble avsluttet av prost Sveinung Hansen i Hallingdal prosti, som videreformidlet en hilsen fra familien.

– Jeg vil hilse dere fra den nærmeste familien og uttrykke en varm takk og sin største takknemlighet for all støtte fra familie, venner, kjente og ukjente de har fått de siste dagene, sa han.