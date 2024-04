NRK TV-aksjonen fyller 50 år i 2024.

– Vi gleder oss stort over at Dronning Sonja er høy beskytter i NRK TV-aksjonens jubileumsår. At kongefamilien engasjerer seg i verdens største dugnad år etter år, betyr så mye for å engasjere hele landet, sier leder for NRK TV-aksjonen Nina E. Larsen i en pressemelding.

I den første TV-aksjonen for 50 år siden var også dronningen høy beskytter. Siden den gang har hun vært beskytter flere ganger, sist i 2019.

I år går NRK TV-aksjonen til Barnekreftforeningen og etablering av familiehus. Aksjonen avholdes 20. oktober.

– 20. oktober går 100 000 mennesker årets viktigste søndagstur. Bøssebærerne er hjertet i TV-aksjonen, og det er dette besøket på døra som sørger for at vi samler inn så store summer til den viktige saken, sier Larsen.