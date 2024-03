– Vi fikk melding om at det hadde vært en trusselsituasjon i Trondheim sentrum klokken 23.18. Fire minutter senere, klokken 23.22 hadde vi kontroll på gjerningspersonen. Da viste det seg at to mindreårige gutter var blitt utsatt for et ran, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

I forbindelse med ranet skal gjerningspersonen, en mann i 20-årene, ha brukt vold mot to mindreårige gutter.

– Han stjal noen eiendeler fra guttene. I ettertid ble det truet med kniv, sier Johnsen videre.

Hun forteller at mannen er kjent for politiet fra tidligere, men ønsker ikke å gå inn på hva som har blitt stjålet fra guttene.

– Guttene har blitt hentet av foreldrene sine og blir fulgt opp senere, avslutter operasjonslederen.