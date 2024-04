Familien klagde på henleggelsen, som altså nå har ført til at Riksadvokaten har omgjort henleggelsen, skriver VG.

– Vi skal gjøre ytterligere undersøkelser for å foreta en fornyet vurdering om det skal iverksettes etterforskning eller ikke, sier Spesialenheten-sjef Terje Nybøe.

22 år gamle Oliver Ravn Rønning ble drept i en leilighet i Porsgrunn søndag 26. november. Kjæresten, en 18 år gammel kvinne, er siktet for drapet. Politiet mener hun slo 22-åringen i hodet med et balltre. 18-åringen har innrømmet at hun slo med balltreet, men erkjenner ikke straffskyld for drap.

Mannens familie mente politiet kunne ha avverget drapet fordi 22-åringen ba om hjelp tidligere samme kveld, da han havnet på legevakta. Politiet unnlot å gjøre noe fordi ingen av de to trengte legebehandling, har Sørøst politidistrikt tidligere opplyst til VG.

Spesialenhetens undersøkelser ble henlagt i februar med begrunnelse om at «det ikke er tilstrekkelige opplysninger i saken som sannsynliggjør det forhold at politiet har begått en straffbar tjenestehandling.».