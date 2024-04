Bildet Matapour (44) hadde som bakgrunn på telefonen, var av politifolk som deltok i Pride-paraden i Oslo i 2017. Motivet går igjen på to telefoner Matapour disponerte. Han besøkte også en nettside med flere bilder fra pridefeiringen dette året.

Det framkom da politiets eksperter på elektronisk etterforskning redegjorde for sine funn i terrorrettssaken som går for Oslo tingrett, torsdag.

Etterforskerne fant omfattende kommunikasjon med islamisten Arfan Bhatti da de gjennomgikk de elektroniske enhetene til Zaniar Matapour etter masseskytingen i Oslo natt til 25. juni 2022.

Telefonen han hadde med seg under skytingen, var aldri blitt brukt. Men under batteridekselet fant politiet to simkort, hvorav ett inneholdt fire kontaktoppføringer – hvorav to var til Arfan Bhatti.

Bhatti er siktet for medvirkning i saken. Han var i Pakistan på gjerningstidspunktet og nekter straffskyld.

Bhatti går igjen

* Matapour brukte WhatsApp, Telegram og Signal til å kommunisere tilsynelatende sikkert med. Tjenestene er kryptert kan stilles inn til å slette meldinger automatisk i en angitt tid etter at de er sendt og åpnet.

* Arfan Bhatti er en gjenganger i kommunikasjonen Zaniar Matapour hadde gjennom krypterte samtaletjenester. Telefonnummeret hans er også funnet på håndskrevne notater knyttet til Matapour.

* To telefonnumre politiet knytter til Bhatti er blant fire lagrede på et simkort Matapour hadde sammen med mobiltelefonen han ble tatt med 25. juni 2022.

* Politiet fant flere grove voldsvideoer som var delt i en chattegruppe Matapour og Bhatti deltok i. Videoene viser blant annet gjengskyting og personer med skader «som ikke er forenlig med at de fortsetter i live», ifølge politiets eksperter.

IS-relatert materiale

* Det ble også delt videoer politiet blant annet mener handler om halshogging, basert på samtalene i gruppen. Etterforskerne har ikke selv sett disse videoene.

* Fire dager før skytingen ble det på Matapours telefon spilt av blant annet den nasjonale sangen til IS, samt en lydfil med en tittel politiet mener kan tolkes som «lettelse for sjelen».

* Blant 163 lydfiler funnet på Matapours datamaskin, er et flere politiet mener knytter seg til ekstremistgruppa IS – blant annet basert på coverbildene.

* Det andre simkortet politiet fant under batteridekselet på mobiltelefonen Matapour hadde med seg 25. juni, var blitt brukt i forskjellige mobiltelefoner. Det ble satt inn i og tatt ut av telefoner sporadisk tilsynelatende kun brukt når det skulle kommuniseres.

* Politiet mener Matapour hadde en hemmelig kommunikasjonskanal som de verken kjenner innholdet i eller omfanget av.

Postet hjerte-emoji

Meldingene politiet har fått tilgang til, viser imidlertid nokså udramatiske utvekslinger mellom Bhatti og Matapour om syke barn, samt henting og levering av barn i barnehagen i månedene før masseskytingen. Bhatti og Matapour framstår som relativt nære og fortrolige venner, ifølge aktor.

En times tid etter masseskytingen mot utestedene Per på Hjørnet og London Pub ber Bhatti venner i en chattegruppe gjøre «dua for broren». Politiet oversetter dette til at Bhatti ber de andre deltakerne i chattegruppen om å «be for broren», antakelig Matapour.

Etter at Matapours identitet var blitt offentlig kjent og bildet av ham liggende på bakken etter skytehendelsen var publisert i pressen, postet Arfan Bhatti en stor hjerteemoji under skjermbildet. Også andre deltakere i chattegruppen poster hjerte.

Statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås understreket i forbindelse med gjennomgangen, at Matapour ikke var spesielt aktivt i samtalene som omhandler eksempelvis halshogging som straff i islam.

Et helt sentralt spørsmål i straffesaken etter masseskytingen i Oslo er om Matapour hadde terrorhensikt da han begynte å skyte mot folk som i hovedsak var ute og feiret Pride, dagen før den store paraden skulle gå gjennom Oslos sentrumsgater. Matapour sverget troskap til IS under en time før skytingen startet.