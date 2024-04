De som ikke kan jobbe hjemmefra i dag anbefales å benytte seg av kollektivtrafikk.

– Det kommer til å bli kø, og trafikken begynner å ta seg ganske bra opp.

Det sier Barbro Evensen Venhagen ved Vegtrafikksentralen til NRK.

Tidligere denne uken ble det sendt ut gult farevarsel for snø, men fredag morgen ser det ut til at det har snødd mer enn ventet. Alt tilgjengelig mannskap fra Vegvesenet er fredag morgen ute for å brøyte vekk snøen som falt i natt.

Rett før klokken halv seks fredag morgen veltet et vogntog i påkjøringsfeltet til E6 i nordgående retning ved Ulvensplitten. Her ber Vegtrafikksentralen bilister som skal kjøre nordover mot Gardermoen om å velge en alternativ rute.

Sjåføren av et vogntog ble natt til fredag fraktet til Ullevål sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 156 utenfor Tusenfryd i Ås kommune i Akershus ved 3-tiden.

Vogntoget fraktet flytende avfall eller kloakk som rant utover veibanen. Både avkjøringen fra E18 og fylkesvei 156 Høyungsletta ble stengt forbi ulykkesstedet.