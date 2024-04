Kjøpesenteret Amfi Madla like utenfor Stavanger ble mandag ettermiddag evakuert.

Selv om det er andre påskedag og helligdag holder både bakeriet og treningssenteret åpent på senteret.

Men en sterk lukt av kjemikalier sørget for at treningssenteret og bakeriet ble evakuert.

– Det pågår maling av gulv som fører til sterk lukt. Bygget evakueres, skrev politiet i Sørvest på X/Twitter.

Dermed måtte rundt 70–80 personer forlate kjøpesenteret mens brannvesenet foretok målinger på stedet.

En drøy time etter evakueringen meldte politiet om at ingen personer har hatt behov for helsetilsyn, men at løsemiddelet benyttet i gulvmalingen stenger senteret resten av dagen.