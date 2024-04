Egyptisk TV-kanal: Framgang i Gaza-samtalene i Kairo

Det ble gjort framgang i diskusjonene i Kairo om en mulig våpenhvile på Gazastripen, siteres en høytstående egyptisk kilde på av TV-kanalen al-Qahera. Kanalen har bånd til egyptiske myndigheter, og kilden opplyser at det er enighet mellom alle involverte parter om de grunnleggende punktene.

Kanalen melder at Hamas-delegasjonen og representantene fra Qatar forlater Kairo, og at de innen to dager vil komme tilbake med mål om å komme til enighet om en endelig avtale. Videre heter det at også de amerikanske og israelske delegasjonene vil forlate Kairo for to dager med videre samtaler.

Brasiliansk dommer beordrer etterforskning av Elon Musk

En brasiliansk høyesterettsdommer beordrer etterforskning av Elon Musk. Bakgrunnen er en ordre som krever at X stenger ute kontoer som sprer desinformasjon.

Høyesterettsdommer Alexandre de Moraes har beordret X, som Musk eier, til å blokkere flere kontoer som han mener bedriver desinformasjon. Musk har til gjengjeld anklaget dommeren for sensur. Moraes har de siste årene beordret stenging av flere innflytelsesrike kontoer i sosiale medier, de fleste av dem tilhørende støttespillere av ekspresident Jair Bolsonaro.

Mann startet brann på Bernie Sanders' kontor i Vermont

En mann er pågrepet, siktet for å ha startet brann ved kontoret til senator Bernie Sanders i Vermont, ifølge amerikanske myndigheter. Den 35 år gamle mannen gikk fredag inn i bygget som huser Sanders' kontor i Burlington. Kamerabilder viser at han sprayet en væske på gulvet nær døren til kontoret før han tente på, opplyser den føderale statsadvokaten i Vermont.

Sprinkleranlegget ble raskt aktivert i flere etasjer mens mannen tok seg ut av bygget. Det var flere inne på kontoret, men ingen ble skadd, selv om døra og de omkringliggende delene av bygget ble skadd i brannen.

Minst 90 omkomne i forlis utenfor Mosambik

Minst 91 mennesker mistet livet da en overfylt ferje sank utenfor Mosambiks nordkyst søndag, ifølge lokale myndigheter. Den provisoriske ferja var opprinnelig en fiskebåt. Om bord var 130 mennesker, og problemene oppsto da båten forsøkte å ta seg til en øy utenfor Nampula-provinsen.

– Fordi båten var overfylt og ikke utformet for passasjertrafikk, endte den opp med å synke. Det er 91 mennesker som har mistet livet, forteller den lokale tjenestemannen Jaime Neto. Mange barn er blant de omkomne, sier han videre. Fem overlevende er funnet, og letemannskapene ser etter flere. Forholdene gjør letingen vanskelig.

Zuccarello-assist hjalp Wild til seier i Chicago

Mats Zuccarello noterte assist nummer 49 denne sesongen da Minnesota Wild reiste seg etter lørdagens hjemmetap og slo Chicago Blackhawks 4–0 borte. Rekkekamerat Kirill Kaprizov var den store spilleren med to mål og en assist.

Zuccarello har 60 målpoeng denne sesongen (11-49), som er fjerde flest hos Wild. Wild har igjen fem kamper. Den neste spilles borte mot Colorado Avalanche tirsdag. 2-4-tapet mot Winnipeg Jets lørdag, fjernet i praksis siste håp om sluttspillplass.