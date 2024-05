46 år gamle Bhatti er siktet for medvirkning til terrorskytingen i Oslo 25. juni 2022, hvor to personer ble skutt og drept. Det var den nå terrorsiktede Zaniar Matapour som åpnet ild mot utestedene Per på Hjørnet og London Pub.

Arfan Bhatti har sittet fengslet i Pakistan i lang tid, og det har vært gjennomført utallige rettsmøter for å få ham utlevert til Norge. Fredag kom altså beskjeden om at utleveringen endelig var i orden, og at Bhatti var på vei til Norge.

Ved 18.30-tiden landet flyet på norsk jord, og halvannen time senere kjørte bilen med Bhatti inn til Kongsvinger fengsel.

Oslo-politiet opplyste tidligere fredag at Bhatti blir fremstilt som vitne i 25. juni-rettssaken tirsdag og onsdag i neste uke.