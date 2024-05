Boligene ble i snitt solgt rundt tre prosent over prisantydning i april, som er noe over snittet for samme måned i 2023, viser tallene til DNB.

– Det har vært veldig bra fart i markedet etter påske, og i april forventer vi en prisvekst 1,2 prosent nominelt, sier administrerende direktør Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom i en pressemelding.

– Vi har faktisk ikke sett så gode tall i april, men det har også litt sammenheng med tidlig påske, understreker hun.

April er normalt en god salgsmåned, presiserer Sørestrand-Hansen.

– Det tar i snitt i overkant av to uker å få solgt i Oslo, og i praksis betyr det at flertallet av boligene nå selges etter første visningsrunde, sier hun.

På landsbasis er gjennomsnittlig salgstid rundt en måned.