– Bergen har hatt høyere gjennomsnittstemperatur enn Oslo i mai. Torsdag og fredag vil dette fortsette. I dagene framover blir det kanskje litt varierende på grunn av regnbygene, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis til NTB.

Sør-Norge har ikke bare kjøligere temperatur i vente de neste dagene – det er også ventet tordenbyger og mye nedbør på kort tid. Likevel forsvinner ikke sommervarmen helt, da temperaturen fortsatt vil holde seg over 20 grader.

– Det er ikke snakk om høstlig langvarig regn. Det som er med tordenbyger er at det veldig lokale byger. Om du bor i Oslo kan det for eksempel regne på Majorstuen og være sol på Tøyen, sier Sarchosidis.

Det er sendt ut farevarsel for mye lyn på deler av Østlandet og Sørlandet. Varselet gjelder torsdag kveld.

Sarchosidis sier at morgenene og formiddagene kan by på fint vær, men at bygene vil komme mot ettermiddagen. Disse bygene er ventet også i begynnelsen av neste uke.

– Vi beholder temperaturene, men ikke den skyfrie himmelen, sier meteorologen.

Varmerekord

Den varmeste dagen i år ble målt 16. mai, da Steinkjer målte en temperatur på 28,3 grader. Allerede torsdag kan Midt-Norge eller Vestlandet slå dette. Det er meldt opp til 29 grader flere steder.

– Dette er ventet sommerlige temperaturer som tilhører juli måned, sier Sarchosidis.

Det varme været kommer også med en bakside. For øyeblikket er det oransje farevarsel for skogbrann på Vestlandet, og gult farevarsel på Øst- og Sørlandet.

– Fram til det har kommet nedbør av betydning har vi farevarsler ute. Vi bør håpe på nok regn til å redusere faren, sier Sarchosidis.

Jojo-vær i nord

Været i nord har skiftet fra sommervær til vintervær de siste dagene, og jojo-været vil fortsette i dagene framover.

– Torsdag blir det skikkelig sommervær, særlig i Nordland, men det blir veldig jojo-vær, sier Sarchosidis.

Fra Bodø og nordover vil temperaturen falle med 10–15 grader de neste dagene. I Finnmark er det ventet mye vind, og fredagen blir høstlig, ifølge meteorologen.

– Det verste været blir i Nord-Norge hvor temperaturene vil gå mye opp og ned, og været vil være skiftende, sier meteorologen.

Fra søndag til tirsdag er det derimot ventet høyere temperaturer.

– Da blir det en fin runde med sommer igjen, sier Sarchosidis.