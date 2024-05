Vanningsrestriksjonene innebærer blant annet at det ikke er lov med vannspreder eller åpen slange. Det er heller ikke lov å fylle badebasseng. Det er imidlertid lov å vanne blomster og planter manuelt med kanner.

Restriksjonene innføres for å sikre nødvendig beredskap ved eventuell brannutrykninger og sørge for at alle har nok vanntrykk.

– Vanningsrestriksjonene gjelder inntil annen beskjed gis, skriver kommunen i en pressemelding.

Ifølge NRK har både Aurskog-Høland og Enebakk også innført vanningsrestriksjoner. I Eidsvoll kommune har beboerne fått beskjed om å være bevisst på bruken av vann.