Det opplyser LO og YS i en pressemelding fredag morgen.

– Vi har fått gjennomslag for viktige elementer fra våre krav. Lønnsrammen endte på 5,2 prosent, som skal fordeles mellom et sentralt tillegg på 25 prosent og et lokalt tillegg på 75 prosent, sier YS Stat-leder Jens B. Jahren til Parat.

Forhandlingslederen fra LO, Egil André Aas sier dette har vært det vanskeligste oppgjøret i hans tid som LO Stat-leder.

– Vi måtte ta noen tunge valg, men tilbakemeldingene fra medlemmer og tillitsvalgte før dette oppgjøret har vært at det viktigste er å komme tilbake til likelydende tariffavtaler, der forhandlinger skjer i samme rom, og alle statsansatte ivaretas, sier han.

LO Stat hadde i forkant varslet at de ville ta ut totalt 4200 ansatte dersom det ble streik. I første omgang ville 1097 ansatte i Oslo tas ut, blant annet ansatte ved Universitetet i Oslo og Oslo Met.