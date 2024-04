Riksmekleren har satt av søndag 28. april og mandag 29. april til mekling mellom Parat og Virke om funksjonæravtalen. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til tirsdag 30. april.

Hvis ikke partene har kommet til enighet innen den tid, kan det bli streik fra arbeidstidens start tirsdag morgen.

Funksjonæravtalen gjelder for hel- og deltidsansatte funksjonærer, herunder ledere, innen kontor, butikk, lager og ekspedisjon. Partene forlot forhandlingsbordet torsdag ettermiddag, etter at arbeidstakersiden vurderte at avstanden var for stor til å finne noen enighet.

– Tilbudet fra Virke har ikke vært godt nok, og vi ser oss derfor nødt til å bryte forhandlinger og fortsette i mekling, uttalte Parats forhandlingsleder, Thomas Lilloe etter bruddet i forhandlingene torsdag.

– Vi tar dette til etterretning og vil jobbe for en enighet med hjelp av Riksmekleren, sa Virkes forhandlingsleder Daniel Fundingsrud etter bruddet.