Gutten er siktet for å ha knivstukket en jevnaldrende gutt i Os utenfor Bergen 25. februar. Han har siden sittet i varetekt.

Fredag ba politiet om ytterligere to ukers varetektsfengsling av 16-åringen – og fikk medhold av retten, skriver NRK.

– Det gjør vi fordi vi ikke ønsker at han skal gå ute på gaten, sier politiadvokat Eli Valheim.

Valheim sier selv at varetektsfengsling er et inngripende tiltak mot mindreårige, og ikke optimalt.

– Det er ikke ønskelig at mindreårige sitter over lengre tid i varetekt. Dersom det hadde vært et tilbud til ham i dag fra barnevernet, hadde han blitt løslatt mot en institusjonsplass, sier Valheim.