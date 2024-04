For ettersom temperaturen stiger flere steder i landet og våren har meldt sin ankomst, er også bjørkepollensesongen rett rundt hjørnet.

Bjørka vil trolig starte spredning i løpet av kort tid, ifølge pollenforskere fra Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), som har ansvar for den nasjonale pollenvarslingen.

På Østlandet og Sørlandet kan pollenspredningen begynne allerede i slutten av uka.

– Vi ser at modningen for bjørk på Østlandet med Oslo og Sørlandet har kommet såpass langt at pollenspredningen vil starte i løpet av relativt kort tid, muligens allerede om noen dager, sier seniorforsker Hallvard Ramfjord i NAAF.

Bjørka avgir store mengder pollen og medfører derfor store plager. For mange er bjørka den eneste tresorten som gir allergisymptomer.

De fleste allergimedisiner virker forebyggende, og personer med bjørkepollenallergi bør derfor starte medisinering nå for å få best mulig effekt av behandlingen – dersom de ikke har startet allerede.

– Personer med bjørkepollenallergi bør følge godt med på pollenvarslingen den kommende tiden, råder Ramfjord.