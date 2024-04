Kvinnen ble funnet på en adresse i Trondheim mandag ettermiddag. Politiet ble varslet av AMK klokken 14.19, skriver Adresseavisen.

– Det er funnet en død person. Vi har ikke noen kjent dødsårsak, og derfor koder vi det som mistenkelig, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt.

Politiet pågrep mandag kveld en mann i 30-årene. Mannen er siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand, opplyser jourhavende jurist Julie Rønningen til avisen.

Avhør og politiets undersøkelser gjorde at politiet besluttet å sikte mannen. Rønningen opplyser at de ikke kommer til å begjære ham varetektsfengslet, og at han skulle løslates mandag kveld.

Mannen erkjenner ikke straffskyld, sier hans forsvarer, advokat Linn Haug Holm.

Det er besluttet obduksjon av kvinnen for å avklare dødsårsaken.