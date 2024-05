Biden: – Det som skjer i Gaza, er ikke folkemord

USAs president Joe Biden kom mandag med et kraftig forsvar av Israel og sa landets militære styrker ikke begår folkemord i krigføringen mot Hamas i Gaza. Uttalelsen kom da han talte på et arrangement i Det hvite hus i forbindelse med markeringen av måneden for jødisk-amerikansk kulturarv.

– Det som skjer i Gaza, er ikke folkemord, sa presidenten.

Tidligere på dagen fordømte Biden en begjæring fra sjefaktor Karim Khan ved Den internasjonale domstolen (ICC) om at det utstedes arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant. Khan ønsker det samme for tre Hamas-ledere.

Eksplosjoner i Kharkiv og Odesa

Minst tre personer er skadet i et russisk droneangrep mot Kharkiv nordøst i Ukraina natt til tirsdag, opplyser byens ordfører. Flere boligblokker fikk skader, og redningsmannskaper jobber med å slokke flere branner i byen, skriver ordfører Ihor Terehov på Telegram.

Også havnebyen Odesa i sør ble angrepet med droner i løpet av natten.

– Eksplosjoner kan høres i byen. Hold dere i sikkerhet, skriver Odesas ordfører Hennadij Trukhanov på Telegram.

Australia og New Zealand henter borgere hjem fra Ny-Caledonia

Australia og New Zealand sender tirsdag tre fly til Ny-Caledonia for å hente hjem turister som har blitt sittende fast på grunn av uroen på stillehavsøya.

Australias utenriksminister Penny Wong sier de har fått klarsignal til å sende to fly slik at australske og andre turister kan komme seg vekk fra det kriserammede franske territoriet. Håpet er å hente ut rundt 300 personer.

Wongs newzealandske kollega Winston Peters sier de skal hente hjem rundt «50 passasjerer med de mest akutte behovene». De skal flys til Auckland i det Peters beskriver som den første av en rekke foreslåtte flygninger for å få newzealendere hjem

Rekordhøy gullpris

Prisen på gull nådde mandag sitt høyeste nivå noensinne. Også kobber og sølv ble dyrere på ukens første dag.

Det er registrert flere prisrekorder for gull hittil i år, og mandagens toppnotering settes til dels i sammenheng med helikopterulykken der Irans president døde søndag. I urolig tider søker mange investorer til gull som en trygg havn.

Kobber satte også ny prisrekord på mandag, mens prisen på sølv nådde sitt høyeste nivå på elleve år.

Mann pågrepet med kniv i Oslo sentrum

En mann i slutten av 20-årene ble natt til tirsdag pågrepet i Oslo sentrum etter å ha truet flere personer med kniv. Ingen ble fysisk skadet.

– Han skal ha vist fram en kniv og generelt oppført seg truende, sa operasjonsleder Roy Langengen i Oslo politidistrikt til NTB.

To personer fikk status som fornærmet, men ingen ble fysisk skadet. Den mistenkte mannen ble kjørt i arresten, og politiet opprettet sak. Det var en av de fornærmede som varslet politiet om hendelsen.