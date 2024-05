Zelenskyj frykter større russisk offensiv

De russiske styrkenes bakkeangrep mot Kharkiv-regionen i forrige uke kan være starten på en ny russisk offensiv. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et intervju med det franske nyhetsbyrået AFP.

I intervjuet, som ble publisert i natt, sier han at Ukraina i dag bare har 25 prosent av det som trengs for å forsvare landet. Han sier det mangler luftvern, og han mener det er behov for 120-130 moderne kampfly for å kunne stå imot Russlands styrke i luften. Ukraina mangler dessuten soldater, og det er problemer med moralen, sier Zelenskyj, som håper Kina kan bidra på Ukraina-fredsmøtet i Sveits i neste måned for å legge press på Russland.

Fem drept i angrep i Libanon

Minst fem mennesker, blant dem to barn, er ifølge sikkerhetskilder og FNs barnefond (Unicef) drept i flere israelske angrep sør og øst i Libanon. I et av angrepene ble et Hizbollah-medlem og to syriske sivile drept, ifølge kildene.

I et annet angrep ble et Hamas-medlem som var ansvarlig for Hamas' operasjoner i Bekaa-dalen øst i Libanon, drept. Det israelske forsvaret (IDF) bekrefter opplysningen. I det samme angrepet ble også et annet palestinsk Hamas-medlem drept, ifølge sikkerhetskildene.

Beboer savnet etter brann i Målselv i Troms

En enebolig på Moen i Målselv i Indre Troms sto i brann i natt. Beboeren som er registrert på adressen, har status som savnet.

– Det var en politipatrulje som observerte røyk i området. De lette etter kilden og fant en enebolig i full fyr, forteller operasjonsleder Roy Nagel-Stangnes Troms politidistrikt til NTB. Han sier patruljen oppdaget røyken klokken 3.57. Brannen ble lokalisert få minutter senere. Politiet var før brannvesenet på stedet og boligen ble raskt overtent.

– Vi jobber med å få kontroll på en beboer som per nå har status som savnet, sier operasjonslederen.

Seks skadet i utforkjøring i Ullensvang

Seks personer ble skadet, to av dem alvorlig, da en bil kjørte av veien og inn i et tre på riksvei 13 ved Lofthus i Ullensvang kommune i går kveld.

Politiet fikk melding om utforkjøringen klokken 23.07. I alt var det seks personer i bilen, som fikk store materielle skader.

– To er fløyet med luftambulanse til Haukeland sykehus i Bergen. To er sendt til sykehuset i Odda og to er sendt til Voss sykehus, forteller operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

Kaldeste mai på 74 år i Chile

En uvanlig høstkulde har bredt seg over deler av Sør-Amerika. I Chile har man nå registrert de kaldeste mai-temperaturene på 74 år. I hovedstaden Santiago og langs kysten har temperaturene falt til nær frysepunktet, opplyser landets meteorologiske institutt.

Det er en uvanlig rekke av polare luftmasser som har flyttet seg nordover fra Antarktis til det søramerikanske kontinentet, som denne uken har innhyllet Chile i en kuldebølge. For bare noen dager siden kunne man spasere rundt i T-skjorte. Regjeringen i Chile har sendt ut farevarsel og trappet opp hjelpen til hjemløse. Kuldebølgen har også overrasket deler av Argentina og Paraguay den siste uken.

Hovland med kjempeslag i PGA-mesterskapet

Viktor Hovland gikk annen runde av PGA-mesterskapet i golf på fire slag under par. Nordmannen slo innspillet rett i koppen til eagle på hull fire. Hovland var tre slag under par etter første runde og fikk starten på annen runde forskjøvet med noen timer grunnet en ulykke like ved anlegget.

Da han kom i gang leverte han tre par før det smalt på par fire-hullet nummer fire. Fra om lag 70 meter fikk han eagle. Ballen spratt en gang på greenen før den forsvant. Nordmannen gjorde i etterkant fem birdier og to bogeyer. Han er åtte slag under par totalt etter annen runde og har fire slag opp til turneringsleder Xander Schauffele.