Etter å ha mottatt en melding fra turister i området, kunne Statens naturoppsyn (SNO) onsdag telle rundt 200 skadde sjøfugler tilgriset med olje. Kystverket opplyste fredag at det er særlig lomvi som er funnet, men også alke og lundefugl.

Det er tatt prøver av oljen, men resultatet er trolig ikke klart før i neste uke. De andre undersøkelsene, som blant annet er gjort med overvåkingsfly, har heller ikke klart å gi et svar på hvor oljesølet kommer fra.

– Kystverket og Vardø kommune vil fortsette søket etter forurensningskilden, og SNO planlegger nye befaringer i dagene som kommer, skriver Vardø brann- og redningskorps i en Facebook-oppdatering lørdag.

I et innlegg fra kommunen kommer det fram at organisasjonen Fuglehjelpen ønsker å komme til Vardø for å se om de kan vaske de oljeskadde fuglene.

Den ideelle organisasjonen holder nå på med å innhente nødvendige tillatelser for det, fordi privat initiativ for vasking og avliving av sjøfugl ikke er tillatt.

Det er Miljødirektoratet som har ansvar for oppfølging av oljeskadd fugl og vilt.