– Et historisk godt resultat, sier Fellesforbundets forhandlingsleder Steffen Høiland.

– Vi er fornøyd med at vi har landet et oppgjør som gir medlemmene økt kjøpekraft. Dette oppgjøret vil også gjøre bilbransjen både mer attraktiv og seriøs ved at vi får på plass en markant heving av minstelønnssatsene, sier Høiland.

Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund måtte ha hjelp av Riksmekleren etter at partene brøt forhandlingene tidligere i april, og etter to dager med mekling har partene blitt enige om en ny avtale for over 7000 av Fellesforbundets medlemmer.

Nøkkeltall for forhandlingene er blant annet et generelt tillegg for alle på sju kroner i timen, i tillegg til at minstesatsen for nyutdannede fagarbeidere økes til 218,50 kroner.

Nå skal resultatet ut på uravstemning blant medlemmene på biloverenskomsten. Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon har enstemmig anbefalt å stemme ja til forslaget.

– Vi tror dette resultatet vil bli godt mottatt blant våre medlemmer, og håper alle setter seg nøye inn i resultatet og avgir sin stemme ved uravstemningen, sier Høiland.