– Når jeg ser uttalelsene fra Guri Melby (V), Erna Solberg (H) og Sylvi Listhaug (Frp), og med MDG på slep, så ser det ut til at det er ganske store politiske spenninger, sier Vedum til NTB.

I helgen gikk Frp-leder Sylvi Listhaug ut og avklarte at hun ønsker seg en ny Høyre-Frp regjering i 2025. Nyheten ble tatt godt imot av Høyre-leder Erna Solberg:

– Jeg tror aldri hele borgerlig side har vært så samlet, så lenge før et stortingsvalg, som nå. Det lover veldig godt, sa Solberg.

– Krangling

Vedum er imidlertid ikke overbevist om at de borgerlige partiene vil kunne få til en bred koalisjon og en mulig flertallsregjering.

– Det var litt vanskelig å se noen samling i helgen. Jeg så mer krangling enn samling, der Listhaug var ute og tok avstand fra Venstre og KrF, og motsatt, sier Senterparti-lederen.

Både KrF-leder Olaug Bollestad og Venstre-leder Guri Melby har gjort det klart at de kan støtte Solberg som statsminister.

Frp-skepsis

Samtidig har Frp-leder Sylvi Listhaug vært nokså avvisende til tanken om et nytt regjeringssamarbeid med Venstre og KrF.

– Erfaringen vår med å styre med Venstre og KrF er ikke god. Det ble for lite gjennomslag og en politikk som ikke endret Norge nok i vår retning, sa hun i helgen.

Skepsisen ser ut til å være gjengjeldt.

Dermed er det ennå usikkert om de borgerlige partiene klarer å stable på beina et mulig alternativ for en flertallsregjering i valgkampen neste år.

MDG har slått fast at de er blokkuavhengige, og at de potensielt kan samarbeide både med borgerlig og rødgrønn side.

Vedum avviser fortsatt SV

Utsiktene for et flertallsalternativ er ikke veldig synlige på rødgrønn side heller. Vedum utelukker et samarbeid med MDG, og holder fortsatt døren stengt for regjeringssamarbeid med SV.

I helgen gikk SV-leder Kirsti Bergstø ut og manet til en rødgrønn samling, slik at de rødgrønne partiene kan gå til valg med noen felles løfter til velgerne. Hun mener Senterpartiet må ha en prosess for å avklare mulige samarbeid.

Vedum tar ikke imot invitasjonen.

– Vi ønsker en regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Vi mener det er desidert best, sier han.

– Skal dere ha en prosess i partiet med tanke på et mulig samarbeid med SV?

– Vi synes at den beste regjeringen for landet er en Senterpartiet-Arbeiderpartiet-regjering.

– Så det er uansett helt uaktuelt å samarbeide med SV?

– Vi mener at vi har den beste regjeringen. Og så har det vært en røff tid, og vi skal ta viktige grep. Så får vi gå til valg om et år, og folk får vurdere.

– Ikke veldig forlokkende

Vedum tror ikke nødvendigvis samarbeidsklimaet er bedre på borgerlig side.

– En sånn Frp-Høyre-Venstre-miks, med KrF og MDG hengende rundt, det er ikke en regjering jeg syns virker veldig forlokkende for de verdiene Senterpartiet står for.

– Man må være enig om retningen. Det virker som det er helt ulike retninger. I helgen virket det som at Listhaug var opptatt av å ta avstand, men samtidig ikke for høyt.