– Bilen kan være relevant i saken, og derfor ønsker vi også å komme i kontakt med eieren av kjøretøyet. Vedkommende kan sitte på opplysninger i saken, sier politiadvokat Geir Magne Søfteland i Agder politidistrikt.

Politiet fikk melding om voldshendelsen like før klokken 17 tirsdag. Da ble en person funnet skadd.

Søfteland ønsker ikke kommentere skadeomfanget på den skadde, men opplyser til NTB at vedkommende ble tatt hånd om.

Han opplyser at det trolig er én gjerningsmann, og at vedkommende er litt kjent for politiet fra tidligere. Offeret er ikke kjent for politiet tidligere.

– Det er en relasjon mellom de to, men vi ønsker ikke å kommentere denne noe nærmere nå, sier Søfteland.

Politiet har startet etterforskning, blant annet med krimteknikere. Ifølge politiadvokaten er det gjort beslag i saken, men Søfteland ønsker ikke å kommentere dette nærmere.

Politiet opplyser at dersom noen har observert den aktuelle bilen, ber de om at politiet kontaktes på 02800.