– Vi kommer til å gå til valg på et regjeringsalternativ der Høyre inngår, og de velger selv sin statsministerkandidat, sa Guri Melby da hun gjestet Aftenpoddens liveshow på Sentrum Scene tirsdag kveld, skriver Aftenposten.

NRK omtalte utsagnet først.

Tidligere har ikke Venstre villet svare på hvem de vil ha som statsministerkandidat ved neste års stortingsvalg. Melby sa i januar til Aftenposten at partiet ikke har startet prosessen med å diskutere om de igjen skal stille seg bak Høyre-leder Erna Solberg som statsministerkandidat.

Guri Melby har tidligere åpnet for selv å være statsministerkandidat i 2025, men senere gått ut og avvist dette.

Venstre stilte seg tirsdag bak forslaget om å gi Erna Solberg sterk kritikk i habilitetssaken.

Under Aftenpoddens liveshow presiserer Melby at det at Venstre åpner for Solberg som statsministerkandidat, ikke betyr at kritikken mot henne ikke er alvorlig. Hun mener Erna Solberg har en jobb å gjøre med å bygge opp igjen tilliten.

– Jeg føler ikke at jeg er i en posisjon til å gi den tilliten nå over bordet, det er det velgerne som gjør, sier hun.