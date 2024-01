Mest omsatt var som vanlig Equinor, foran Aker BP og DNB.

Blant de største selskapene på hovedindeksen falt allerede nevnte Equinor og Aker begge med 1,4 prosent, fulgt av Telenor med et fall på 1,2 prosent og DNB med et fall på 0,7 prosent.

Onsdagens tapere var Green Mining og Northern Drilling, som begge falt med over 9 prosent. Også gruveselskapet Rana Gruber falt over 3 prosent etter at en av selskapets hovedeiere solgte seg ned i selskapet. Golden Ocean Group kunne notere seg for en opptur på 4,5 prosent.

Et fat nordsjøolje ble ved børsslutt omsatt for rundt 77,5 dollar fatet, opp med forsiktige 0,22 prosent, mens et fat amerikansk lettolje ble omsatt for rundt 72,3 dollar, på omtrent samme nivå som dagen før.

Også blant de toneangivende europeiske aksjeindeksene var onsdag en dårlig dag. FTSE 100 i London falt med 0,4 prosent, CAC 40 i Paris med 0,1 prosent mens DAX 30 i Frankfurt lå på omtrent stedet hvil.