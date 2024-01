Det skriver Sørøst politidistrikt på X.

Kvinnen i 40-årene er siktet og etterlyst etter at en mann i 50-årene ble funnet død på en adresse i Stavern tirsdag.

Politiet har siden gått ut og sagt at grunnlaget for å mistenke kvinnen er svekket, uten å frafalle siktelsen. Politiet antar dessuten at kvinnen er omkommet.