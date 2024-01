I så nær som alle sakene kan være tilfeller av vold i nære relasjoner og partnerdrap.

– Drapene vi har sett i det siste, går innpå oss alle, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en epost til NTB.

– For mange opplever vold fra noen som står dem nær. Dette er et samfunnsproblem og en viktig kamp for regjeringen, sier Mehl.

Justisministeren viser til at regjeringen rett før jul la en omfattende opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner – og at det i årets statsbudsjett er satt av 100 millioner kroner til å følge opp tiltakene i planen.

Mehl sier til NTB at omvendt voldsalarm i for liten utstrekning brukes som en som en del av dommer.

– Det betyr at byrden legges på offeret og ikke voldsutøver. Regjeringen ønsker å skjerme dem som blir utsatt for vold og fremmet derfor en lovendring for Stortinget. Denne ble vedtatt før jul. Nå jobber Justisdepartementet for at lovendringen skal tre i kraft, raskt, skriver hun.

Mehl kommer til slutt med en oppfordring til dem som er utsatt for vold.

– Det er aldri din feil. Det er alltid hjelp å få. Enten det gjelder deg selv, eller om du tror andre er i en vanskelig situasjon. Ta kontakt med politi og krisesentre. Du kan ringe Vold- og overgrepslinjen hele døgnet anonymt, sier Mehl.